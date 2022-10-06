YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

06.10.2022 08:09

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular uçaktan tahliye edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesadından yaptığı açıklamada "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi

YORUMLAR
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İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağı iniş yaptığı sırada lastiği patladı İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağı iniş yaptığı sırada lastiği patladı LASTİĞİ PATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜYÜK PANİK YAŞANDI LASTİĞİ PATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜYÜK PANİK YAŞANDI İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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