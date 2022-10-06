Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesadından yaptığı açıklamada "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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