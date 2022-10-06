TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular uçaktan tahliye edildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesadından yaptığı açıklamada "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi
Son Dakika › Güncel › YOLCU UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika