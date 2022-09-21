HATAY'DA HORTUM; İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY'DA HORTUM; İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

21.09.2022 18:52

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahil kenarındaki iş yerlerinde hasara neden oldu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahil kenarındaki iş yerlerinde hasara neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağışla birlikte Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sahil üzerinde görülen hortum, kısa sürede Çevlik Limanı'na ulaştı. Burada bulunan iş yerleri, kulübe ve çok sayıda ağaca zarar veren hortum, sahil kenarında vakit geçiren vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. İş yerlerinde hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti. (DHA)

YORUMLAR
500
Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

Samandağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA HORTUM; İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: HATAY'DA HORTUM; İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement