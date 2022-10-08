Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesine bağlı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne farklı tarihlerde getirilen yaralı 9 leylek, 2 pelikan ve 1 kerkenezin tedavileri tamamlandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay gündem haberleri: Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika

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