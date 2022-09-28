HATAY ORMANLARINDA, 'GEVŞETME ZONU' UYGULAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY ORMANLARINDA, 'GEVŞETME ZONU' UYGULAMASI

28.09.2022 10:19

HATAY ormanlarında binlerce ağacın yok olduğu bölgelerde yangına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

HATAY ormanlarında binlerce ağacın yok olduğu bölgelerde yangına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Ormandaki yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması ve olası yangınlarda etkin mücadele için tedbir aldıklarını belirten Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, "Orman içinde sağlı ve sollu 25 metre derinliğe kadar gevşetme zonu dediğimiz uygulama yapıyoruz. Böylece yangına müdahalede ekiplerimiz daha etkin ve verimli çalışabiliyor" dedi.

Geçen yıllarda oluşan yangınlarda, yüzlerce ağacın kül olduğu Hatay ormanlarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, yolların genişletilmesi ve yanıcı maddelerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmada, olası yangınlarda etkin mücadele hedefleniyor. Bölge Müdürlüğü'nün Akdeniz kuşağında yer alan ve yangına hassas noktada olduğunu söyleyen Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, orman yangınına sebebiyet veren 3 faktör bulunduğunu, bunların meteorolojik, topoğrafik ve yanıcı maddeler olduğunu söyledi.

'25 METRE DERİNLİĞE KADAR UYGULUYORUZ'

Meteorolojik, topoğrafik faktörlere müdahale edemediklerini fakat yanıcı madde faktörünü ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Özdemir, "Buradaki çalışmamız da buna örnek, biz buna yol kenarı bakımları diyoruz. Özellikle yangına hassas ormanlarımızın içinden geçen yolun sağından ve solundan en az 5 metre olmak üzere, buradaki yanıcı maddeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu yanıcı maddelerse buradaki orman örtüsü, ağaçlar. Öncelikle bunları ortadan kaldırıyoruz. Bunun akabinde, orman içinde sağlı ve sollu 25 metre derinliğe kadar gevşetme zonu dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Buradaki ormanı da seyreltiyoruz. Buradaki amaç, yanıcı madde miktarını azaltarak, yangının enerjisini minimum seviyeye düşürmektir. Böylelikle bu yollarda, yangına müdahalede ekiplerimiz daha etkin ve daha verimli çalışabiliyor" diye konuştu.

'YANGIN MÜDAHALE CEPHELERİ YAPIYORUZ'

Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında ormanda yangına ulaşılabilecek tesisler yaptıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Bu yollar sayesinde, en ücra köşelere kadar bizim arazözler gidiyor ve muhtemel orman yangınlarına müdahale edebilmektedir. Orman yangınları ilerledikçe büyük bir enerji topluyor. Bu enerjiyle beraber yanmanın şiddeti de artıyor. Bizim yaptığımız bu yol kenarı bakım çalışmalarıyla yanıcı madde miktarını azalttığımız için orada bu yangının enerjisi minimum seviyeye düşmeye başlıyor. İşte tam da bu noktada helikopterlerimiz, yer ekibimiz, arazözlerimiz olsun müdahalede daha etkin ve daha verimli olabiliyorlar. Bizim yangını kontrol aldığımız, durdurduğumuz noktalar da işte bu yol kenarı bakımlarıyla entegre yaptığımız çalışmalardır. Yol kenarı bakım çalışmaları sonucu çıkarılan orman emvallerini değerlendirerek, ihale yoluyla satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda burada istihdam da sağlıyoruz. Özellikle orman köylülerimizi buralarda istihdam ederek, ev ekonomilerine katkı sunmasına olanak sağlıyoruz." (DHA)

YORUMLAR
500
Adana'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele değerlendirildi Adana'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele değerlendirildi Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Ali Özdemir, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY ORMANLARINDA, 'GEVŞETME ZONU' UYGULAMASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:30 Gümüşhane'de hayvanları otlatmaya götüren kadın, öküzün attığı çifte sonucu yaşamını yitirdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
15:02 Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:56:27. #1.12#
SON DAKİKA: HATAY ORMANLARINDA, 'GEVŞETME ZONU' UYGULAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement