Hatay gündem haberleri | Mehmet Güzelmansur: Hatay'da Türk Seçmen Sayısı Yüzde 5, Suriyeli Seçmen İse Yüzde 85 Artıyor - Son Dakika
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Hatay gündem haberleri | Mehmet Güzelmansur: Hatay'da Türk Seçmen Sayısı Yüzde 5, Suriyeli Seçmen İse Yüzde 85 Artıyor

20.10.2022 21:00

Hatay gündem haberine göre CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Ülkemizde oy kullanacak 120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini, yani yüzde 20'si Hatay'dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85. Hatay'daki Türk seçmen sayısı artışı ne kadar biliyor musunuz, yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken, Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor” uyarısı yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Ülkemizde oy kullanacak 120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini, yani yüzde 20'si Hatay'dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85. Hatay'daki Türk seçmen sayısı artışı ne kadar biliyor musunuz, yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken, Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor" uyarısı yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM Genel Kurulu'nda Hatay'daki Suriyeli seçmenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Güzelmansur'un dün yaptığı gündem dışı konuşma şöyle:

"HATAY'DA SURİYELİ SEÇMEN ORANI YÜZDE 85 ARTTI. TÜRK SEÇMEN İSE YÜZDE 5 ARTTI"

"İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık iki ay önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısı 120 bin olarak açıklanmıştı. İlk anda 58 milyon seçmeni olan Türkiye'de 120 bin Suriyeli seçmen etkisiz bir rakam olarak görülebilir ancak önemli olan, bu Suriyeli seçmenlerin nerede kümelendikleridir. 120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini, yani yüzde 20'si Hatay'dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85. Hatay'daki Türk seçmen sayısı artışı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken, Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor. Bu artış hızı böyle devam ederse beş on yıl sonra, Hatay'daki seçimlerde ne olacağını kimse kestiremez. Bu, Türkiye için de Hatay için de bir risktir."

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNDE İŞ SAHİBİ OLMALARINI GARANTİLEYECEĞİZ"

Bu riskin bertaraf edilmesi için Suriyelilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 4 aşamalı formülle ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirten Güzelmansur o aşamaları şöyle sıraladı:

"Bir; Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak, bir an önce diplomatik ilişkiler kurarak, merkezi yönetimle barış yapacağız ve karşılıklı büyükelçiler atayacağız. İki; Suriyeliler ülkelerine döndüklerinde can ve mal güvenliklerini garanti altına almak için yine Suriye merkez yönetimiyle ama bu sefer Birleşik Milletlerin de devrede olduğu bir protokol yapacağız. Üç; bu insanlar ülkelerine döndükleri zaman eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını garantileyeceğiz. Bunu da Avrupa Birliğinden alacağımız fonlarla, bizim müteahhitlerimizin Suriye'de yapacağı evlerle, yollarla, hastanelerle, okullarla, kreşlerle sağlayacağız. Dört; Suriyelilerin ülkelerinde iş sahibi olmalarını garantileyeceğiz. Ülkemizin girişimcilerini Suriye'de yeniden fabrikalar kurma konusunda teşvik edeceğiz; böylece Suriyeliler işe, aşa kavuşacak."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Hatay gündem haberleri | Mehmet Güzelmansur: Hatay'da Türk Seçmen Sayısı Yüzde 5, Suriyeli Seçmen İse Yüzde 85 Artıyor - Son Dakika
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