VALİLİK PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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VALİLİK PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI

06.10.2022 09:57

Hatay Valiliği, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının, Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması ve yolcuların tahliye edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Hatay Valiliği, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının, Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması ve yolcuların tahliye edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02.50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait TK 2256 isimli uçak saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000. metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şu an uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir denildi.

YORUMLAR
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İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağı iniş yaptığı sırada lastiği patladı İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağı iniş yaptığı sırada lastiği patladı LASTİĞİ PATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜYÜK PANİK YAŞANDI LASTİĞİ PATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜYÜK PANİK YAŞANDI İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VALİLİK PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİLİK PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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