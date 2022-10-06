LASTİĞİ PATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan uçakta tahliye edilen yolcular arasında yer alan kurumsal şirkette satınalma müdürü olarak görev yapan Cemre Can Fırıncıoğulları, yaşadıklarını anlattı.

Olay anını anlatan Fırıncıoğulları, Tam saat 03.10 sıralarında uçak iniş yaptığında bir patlama sesi geldi. Uçağın arkasından alevler çıkmaya başladı. Tekerlekler yanmış ayrıca uçakta arka tarafta oturan kişiler çağın kanadından da alevler gördüklerini söylediler. O anki korkuyla arkada oturan herkes hızlı bir şekilde öne doğru koşmaya başladı. Ben 10 numaralı sırada oturuyordum. Arkadaki kişileri üzerimde gördüm resmen. Herkes öndeki kapıya gelmeye başladı. Bir alev söz konusu olduğu için uçaktaki elektrikleri kestiler. Elektrik kesilince daha büyük panik yaşandı. Uçağın kapısının açılmasını beklediler. Dışarıdan komut gelene kadar kapının açılması beklendi. Kapı açıldıktan sonra direkt iniş araçlarıyla değil, uçağın acil iniş botlarıyla insanlar iniş yapmaya başladı. Kulaklarımda sadece 'öleceğiz' çığlıkları yankılanıyor sabahtan beri. Çok korkunç bir andı. Dışarıda ailelerimiz de bizi beklerken öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı. Artık uçağın içerisindeki kişileri göremeyeceğiz diye endişeye kapılmıştı bir çok kişi. Kötü bir deneyimdi maalesef. Ama çok şükür ki uçaktaki kimsenin burnu bile kanamadan sadece korku dolu anlar yaşayarak iniş yaptık. Sağolsun personeller inişleri başarılı bir şekilde yaptırdılar. Saat 04.00-05.00 gibi havalimanından çıkış yaptık dedi.