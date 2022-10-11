Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 900 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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