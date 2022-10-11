Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

11.10.2022 10:08
Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 900 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 900 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 900 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü O.G. gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay haber... Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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