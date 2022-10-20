Soğutma çalışmalarına geçilen yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yenişehir Mahallesinde D-817 Karayolu yakınlarındaki hurda depolama ve ayrıştırma tesisinde plastik hurdalarının bulunduğu alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Hatay'da hurda depolama tesisinde yangın - Son Dakika

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