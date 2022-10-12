Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki

12.10.2022 19:02

Hatay'da müzisyenler meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Hatay'da müzisyenler meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Bir grup müzisyen, meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki için Antakya Küfeciler Meydanı'nda toplandı.

Grup adına konuşan müzisyen Yusuf Karagündüz, Ankara'da geçen hafta sanatçı Onur Şener'in öldürüldüğünü hatırlatarak, "Klarnet sanatçısı olarak ben de geçtiğimiz cumartesi günü istek şarkı yüzünden saldırıya uğradım. Bu olayların bir daha yaşanmaması için gelin birlik olalım." dedi.

Burada bir süre müzik çalan grup, ağızlarına kırmızı bant yapıştırıp müzik aletlerini kaldırıma bıraktı.

Grup daha sonra dağıldı.

YORUMLAR
500
Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesinde yüzde 50 indirim' konuşuldu Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesinde yüzde 50 indirim' konuşuldu Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ
Kaynak: AA

Onur Şener, Antakya, Ankara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 02:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement