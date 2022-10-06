Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı

06.10.2022 11:41

Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı Hatay'ın Payas ilçesinde içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis otobüsü alev alev yandı.

Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis otobüsü alev alev yandı. Araçtaki yolcular kendi imkanları ile aracı boşalttı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan H.T. idaresindeki 31 C 2605 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün TEM Otoyolu Çağlalık mevkiinde motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini fark eden otobüs sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüste bulunan yolcular ise kısa sürede aracı boşalttı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

YORUMLAR
500
Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da 1 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da 1 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi Lütfü Savaş: 'Mülteci Konusu Milli Bir Konudur, Siyasete Malzeme Edilmesine Karşıyım' Lütfü Savaş: 'Mülteci Konusu Milli Bir Konudur, Siyasete Malzeme Edilmesine Karşıyım' Bingöl spor haberi... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor Bingöl spor haberi... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor
Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:36 Binlerce kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nden yürek burkan görüntüler! Su deposuna dönüştürülen gölde bir damla bile su kalmadı
12:32 Altın Portakal'da gösterimi yapılan Narperi'nin Bileziği film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınların mücadelesine destek oldu
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:02 Kulaklıkla yaya geçidinden geçen ve gelen treni görmeyen genç kız ölümden döndü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 14:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki işçi servisi alev alev böyle yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement