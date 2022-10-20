Hatay haber: Hatay'da yağ fabrikasında kazan patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pamuk yağı fabrikasında buhar kazanının patlaması nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda özel bir pamuk yağı fabrikasındaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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