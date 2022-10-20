Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda özel bir pamuk yağı fabrikasındaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay haber: Hatay'da yağ fabrikasında kazan patlaması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.