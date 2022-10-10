Hatay haber! Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki tünellerin yapımı tamamlandı - Son Dakika
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Hatay haber! Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki tünellerin yapımı tamamlandı

10.10.2022 15:02
Hatay haber! Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki tünellerin yapımı tamamlandı

Hatay gündem haberi: Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki ikinci tünelin de yapımı tamamlandı.

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki ikinci tünelin de yapımı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yazılı açıklamasında, Reyhanlı Barajı'na saniyede 50 metreküp suyu iletecek "Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı"nda çok önemli bir aşamanın daha tamamlandığını belirtti.

Baraja su taşıyacak 2 farklı tünel ve 30 bin 625 metre uzunluğunda iletim kanalı inşa edildiğini hatırlatan Akca, şunları kaydetti:

"T1 tünelimiz geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bu gece itibarıyla kazasız belasız bir şekilde 2 bin 29 metre uzunluğundaki T2 tünelimiz tamamlanmıştır. Tünelimizin giriş kısmında kaplama beton imalatları devam ederken çıkış kısmında da kazı ve destekleme imalatlarımız devam ediyor. 7 gün 24 saat esasıyla çalışılarak bu önemli projedeki kritik bir aşama daha tamamlandı. Bu proje kapsamında yer alan iletim kanalımızı da bir an önce tamamlayarak Hatay'a değer katan bir eseri daha hayata geçirmiş olacağız."???????

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Lütfi Akca, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay haber! Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki tünellerin yapımı tamamlandı - Son Dakika

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