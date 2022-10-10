Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

10.10.2022 09:45
Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay haber: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalarda Abalaklı Mahallesi'nde F.S.'ye ait depo, Alsancak Mahallesi'nde İ.S.'ye ve M.P.'ye ait ayrı depolarda olmak üzere üç farklı depoda yapılan aramada, 4 ton 580 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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