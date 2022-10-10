Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalarda Abalaklı Mahallesi'nde F.S.'ye ait depo, Alsancak Mahallesi'nde İ.S.'ye ve M.P.'ye ait ayrı depolarda olmak üzere üç farklı depoda yapılan aramada, 4 ton 580 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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