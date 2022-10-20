Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 7 kilo 153 gram kubar esrar, 728 kök kenevir bitkisi ve 84 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ile mücadelesi çerçevesinde yapılan çalışma neticesinde Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda Turfanda Mahallesi ve Gözene Mahallesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: İHA

Yayladağı, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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