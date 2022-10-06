Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde M.R'nin ikametinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke, 1 sütun ve 1 heykel başı bulundu.
Şüpheli M.R. gözaltına alındı.?
Son Dakika › Güncel › Evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika