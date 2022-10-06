Evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı

06.10.2022 12:28

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde M.R'nin ikametinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke, 1 sütun ve 1 heykel başı bulundu.

Şüpheli M.R. gözaltına alındı.?

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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