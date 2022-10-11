Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

11.10.2022 11:06
Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümerler Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 tıraş makinesi, televizyon ve güneş gözlüğü çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.B. olduğunu belirledi.

Belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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