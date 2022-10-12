Hatay haberi | Hatay'da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar...O anlar kamerada

Hatay'da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sokak müzisyenliği yapan Yusuf Karagündüz alkollü iki kişinin istekte bulundukları şarkıyı bilmediği için saldırıya uğradı. Karagündüz'ü alkol şişesi ile yaralayan şüpheliler yakalandı.

Antakya'da sokak müzisyenliği yapan Klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, grubuyla birlikte müzik yaparken, gece saatlerinde 2 kişi istek şarkıda bulundu. Ancak Karagündüz şarkıyı bilmediği için çalamayacağını belirtti. Daha sonra istek şarkıda bulunan alkollü iki kişiden biri araçları ile Karagündüz'ün önünü kesti, ardından aracın dışında olan kişi küfürler savurmaya başladı. Karagündüz, neden küfür ettiğini sordu, araçta bulunan diğer kişi ise alkol şişesi ile araçtan inerek yüzüne doğru vurdu. Hızını alamayan saldırgan, araçtan aldığı muşta ile saldırmak isterken, Karagündüz'ün grup arkadaşları gelince, aralarında arbede çıktı.

Karagündüz araç ile önünü kestiklerini ve küfürler ettiklerini belirterek "sokakta her zaman ki gibi müzik yapıyorduk. İstekler geldi, bu arkadaşların da istekleri oldu. Şarkı istediler bilmediğimizi söyledik. Daha sonra başka bir mekana geçtiler, müzik bittikten sonra geri geldiler. Daha sonra gece 12'yi geçince bekçiler tarafından müzik kapattırıldı. Daha sonra eşyalarımızı toplayıp depoya bıraktık. Biraz otelin önünde oturdum, arkadaşımız motosikleti çalıştırınca eve gitmek için onun yanına gittim. Araçla birden geri geri gelerek önümü kestiler. Aracın yanından geçerken diğer arkadaşı oradaydı. 'kardeşim müsaade eder misin?' dedim, bana ağıza alınmayacak küfürler etti. 'Niye küfür ediyorsun ayıp değil mi?' dedim. Diğer arkadaşı araçtan inerek alkol şişesi ile yüzüme iki defa vurdu. Arabaya tekrar bindi, muştayı aldı arabadan. Sonra ben arkadaşıma seslendim, o geldi koşarak, muşta ile vuracakken o müdahale etti. Sonrada kaçmaya başladılar" dedi.

Karagündüz ifade vermesinin ardından kendisine saldıranlarla karşılaştığını belirterek "ifade verdikten sonra dışarı çıktım ve kendileri ile karşılaştım. Bana 'ağabey kafamız güzeldi, biz sana mı vurduk? Hatırlamıyoruz, özür dileriz' dediler. Ben sonuna kadar şikayetçi olacağım, gereği neyse yapılsın" dedi.