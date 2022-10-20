Öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı - Son Dakika
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Öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı

20.10.2022 20:44

Hatay'da, Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde kalan öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

Hatay'da, Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde kalan öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kurulan kampüste bu yıl altıncı kez düzenlenen Zeytin Toplama Şenliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kampüste kalan 25 ülkeden 800 öğrenci, bakımlarını kendilerinin yaptığı 22 dönümlük zeytinlikteki ağaçlardan ürün topladı. Şiirler okuyan ve oyunlar oynayan öğrenciler güvercin uçurarak barış mesajı verdi, mutluluk dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Programa ev sahipliği yapan İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Gülsatar, AA muhabirine Türk ve köyde barınan 25 ülkeden öğrencilerin katılımıyla şenliği icra ettiklerini dile getirdi.

Zeytin ağacının uzun ömürlü olduğunu işaret eden Gülsatar şunları söyledi:

"Zeytin nasıl ki köklerini toprağa sarıyorsa bizler de yetiştirmek istediğimiz nesillerle ilgili toprağa sağlam bir şekilde basmak ve onları sağlam bir şekilde yetiştirmek amacıyla bu etkinliği her sene düzenliyoruz. Nasıl ki bu zeytinlerimiz meyveye durduysa kampüsümüzdeki çocuklarımız da bu sene mezun oldular. Neredeyse mezunlarımızın tamamı ülkemizdeki değişik üniversitelere yerleşti. Mezun ettiğimiz 52 öğrencinin 48'i yerleşmiş oldu. Reyhanlı gibi bir yerde dünyanın ve ülkemizden gelen çocukların okumuş olduğu uluslararası hüviyete sahip bir okul haline geldik."

Programa Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ile davetliler de katıldı.

Kaynak: AA
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Zeytin, Hatay, İHH, Güncel, Son Dakika

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