Hatay haberi | Hatay'da otomobil tren raylarına takıldı - Son Dakika
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Hatay haberi | Hatay'da otomobil tren raylarına takıldı

13.10.2022 23:14
Hatay haberi | Hatay'da otomobil tren raylarına takıldı

Hatay haberler... Hatay'ın Payas ilçesinde tren yolundaki hemzemin geçidi kullanarak geçmeye çalışan otomobil sürücüsü dikkatsizliği nedeniyle raylara takıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde tren yolundaki hemzemin geçidi kullanarak geçmeye çalışan otomobil sürücüsü dikkatsizliği nedeniyle raylara takıldı. O sırada gelmekte olan tren ekiplerce durduruldu.

Olay, ilçeye bağlı tren istasyonunun Karacami Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Suat Ş. (33) idaresindeki 27 AET 259 plakalı hususi otomobil sürücüsünün yolu şaşırması sonucu tren yolundan geçtiği sırada raylara takıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay yerine yaklaşmakta olan olan tren ekiplerce durduruldu. Olayda korkulan olmazken, raylara takılan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay haberi | Hatay'da otomobil tren raylarına takıldı - Son Dakika

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