Olay, ilçeye bağlı tren istasyonunun Karacami Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Suat Ş. (33) idaresindeki 27 AET 259 plakalı hususi otomobil sürücüsünün yolu şaşırması sonucu tren yolundan geçtiği sırada raylara takıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay yerine yaklaşmakta olan olan tren ekiplerce durduruldu. Olayda korkulan olmazken, raylara takılan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay haberi | Hatay'da otomobil tren raylarına takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.