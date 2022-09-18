Hatay haberi! Hatay'da su alan kargo gemisi battı

HATAY'da, İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak için iskeleye yanaşırken su alan kargo gemisi battı.

İlçeye bağlı, Limak Port'a gece saatlerinde gelen Togo bayraklı 'Sea Eagle' isimli 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, yükü boşaltılırken, bilinmeyen nedenle su alıp batmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine mürettebat gemiyi terk etti. Bir süre sonra da geminin büyük bir bölümü suya gömüldü.Limanda güvenlik önlemi alınırken, gemide bulunan konteynerlerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.