Hatay haberi! İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Hatay haberi! İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

09.10.2022 01:40

Hatay haberi... İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu.

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY - İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Hatay'ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.

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Kaynak: İHA

İskenderun, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay haberi! İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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