Hatay haberi! İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
HATAY - İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Hatay'ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.
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