Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Hatay 'ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA

İskenderun, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay haberi! İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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