Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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