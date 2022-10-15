7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

15.10.2022 17:32

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 15 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi A.K, R.K, M.Ç, A.M, S.Ş, Y.A. ve M.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bazı iş yerlerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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