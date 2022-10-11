Hatay haberleri: Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay haberleri: Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı

11.10.2022 10:57
Hatay haberleri: Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı

Hatay haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan baskında; silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, askeri firar, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından aranan E.O., M.E., E.T., N.K., C.T., A.K., S.K. ile M.A.A. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.O., M.E. ile C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Hatay 3. sayfa haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu Hatay 3. sayfa haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Hatay haberi... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay haberleri: Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay haberleri: Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement