Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı

11.10.2022 10:50
Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı

Hatay haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 8 firari şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, E.O, M.E. ve C.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı - Son Dakika

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