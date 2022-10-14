Define ararken göçük altında kalan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

14.10.2022 16:54

Hatay'ın Payas ilçesinde define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesinde define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede define arayan Gökhan Yaman (35), kazdığı çukurda göçük oluşması sonucu toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gökhan Yaman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı Son dakika haberi: Hatay'da motosikletin çalınması güvenlik kamerasında Son dakika haberi: Hatay'da motosikletin çalınması güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Define ararken göçük altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
16:46 İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement