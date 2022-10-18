Hatay haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Hatay haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonu

18.10.2022 09:54
Hatay haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay haberlerine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Zülüflühan Mahallesi İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 paket kaçak sigara, 147 adet elektronik nargile ele geçirildi.

Araçta bulunan M.M. ile A.K.B. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
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7 hırsızlık şüphelisi yakalandı 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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