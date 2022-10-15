Kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı

15.10.2022 17:02

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kapalı olan bir kuyumcu dükkanına giren M.G, hırsızlık yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan hırsızlık zanlısını kovalamaca sonucu yakaladı.

M.G'nin üst aramasında ve yanında bulunan çantada ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 7 tam altın, 8 altın bilezik, 133 gümüş yüzük, 4 yarım altın, 41 çeyrek altın, 20 gramlık altın, 186 gram altın, 175,8 gram hurda altın, 2 bin 870 avro, 182 dolar, 6 bin 995 lira, 50 İsviçre kronu ve 100 riyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı - Son Dakika

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