M.G'nin üst aramasında ve yanında bulunan çantada ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 7 tam altın, 8 altın bilezik, 133 gümüş yüzük, 4 yarım altın, 41 çeyrek altın, 20 gramlık altın, 186 gram altın, 175,8 gram hurda altın, 2 bin 870 avro, 182 dolar, 6 bin 995 lira, 50 İsviçre kronu ve 100 riyal ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı - Son Dakika

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