Hatay haberleri | Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı - Son Dakika
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Hatay haberleri | Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

07.10.2022 09:08
Hatay haberleri | Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

Edinilen Hatay haberine göre Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.

Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.

İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın dün inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.

Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.

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Kaynak: AA

Hatay Havalimanı, İstanbul, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay haberleri | Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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