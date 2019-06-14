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HATAY 'Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri' başladı

1 saat önce

'Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri' başladıAnma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu akşam namazının ardından Habib-i Necaar Camii'nde cemaatle bir araya gelerek Anadolu ve İslamiyet için önemli bir şahsiyet olan Habib-i Neccar'ın hayatından örnekler...

'Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri' başladı
Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu akşam namazının ardından Habib-i Necaar Camii'nde cemaatle bir araya gelerek Anadolu ve İslamiyet için önemli bir şahsiyet olan Habib-i Neccar'ın hayatından örnekler ile vaaz verdi. İl Müftüsü Kavillioğlu anma programları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.
HATAY 'Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri' başladı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Hatay, Güncel
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