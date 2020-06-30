Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır - Son Dakika

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, kentte şampiyonluk ve Süper Lig coşkusu oluşturdu.

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, kentte şampiyonluk ve Süper Lig coşkusu oluşturdu.

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Ligin 10'uncu haftasından bu yana liderliğini sürdüren ve aldığı başarılı sonuçlarla adım adım şampiyonluğa ilerleyen bordo-beyazlı takım, taraftarlarının da yüzünü güldürüyor.

Geçen sezon play-off final maçını kaybederek Süper Lig'in "kıyısından dönen" Hatayspor, ligin bitimine 4 hafta kala 3. sıradaki takımın 6 puan önünde olmanın da avantajıyla doğrudan bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Takımlarının şampiyonluğunu bekleyen Akdeniz ekibinin taraftarları, kalan maçların ardından kentin 53 yıllık Süper Lig hasretinin biteceğine olan inançlarıyla cadde ve sokakları bordo-beyaz bayrak ve atkılarla donattı.

"Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1967 yılında kurulan takımlarının bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını söyledi.

Takımın, yarım asırdan fazla beklediği bu hedefe çok yakın olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Artık biz gemileri yaktık, köprüleri yıktık. Bu yolun dönüşü yok. Tüm taraftarlar olarak kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a, başkanı Nihat Tazeaslan'a ve yönetim kurulu üyelerine, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a, kaptanımız Mesut Çaytemel ve futbolcu kardeşlerimize inandık, güvendik. Takımız, kalan maçlarda en güzel sonucu alarak, 53 yıllık hasreti giderecektir. 1967'de başlayan sevdamız, aşkımız 53 yıl sonra vuslata ulaşmak üzere. Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor. Künefelerin altını yakın, çünkü şampiyonluk yakın."

Hatayspor aşkı tarihi Uzun Çarşı'da

Kentin simge mekanlarından tarihi Uzun Çarşı da bordo-beyazlı takımın bayrak ve atkılarıyla donatıldı.

Çarşı esnafından Mehmet Deviren, kalan karşılaşmalarda Hatayspor'un galibiyetler alarak şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Yıllardır bu şampiyonluğu beklediklerini aktaran Deviren, "Herkes dua ediyor. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum, halkımıza güveniyorum, büyük taraftara güveniyorum. Bizim bu hayalimiz bu sene gerçekleşecek." dedi.

Esnaf Ali Obuz da çarşı esnafı olarak dükkanlarına bordo-beyaz bayrak astıklarını belirterek, herkesin aynı hassasiyeti göstermesini istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır - Son Dakika Spor
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