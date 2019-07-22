HATAY HASSA'DA 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 Kaynak: DHA
'ın Hassa
ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye
'den kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma
Müdürlüğü ekipleri, durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, aracın arka bölümünde bulunan zulada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aracın sürücüsü M.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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