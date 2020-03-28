HATAY Hassa'da jandarmadan vatandaşlara 'evde kal' anonsu - Son Dakika

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HATAY Hassa'da jandarmadan vatandaşlara 'evde kal' anonsu
6 saat önce
Hassa'da jandarmadan vatandaşlara 'evde kal' anonsuHATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, jandarma ekipleri, vatandaşlara 'evde kal' anonsu ile uyarıda bulundu.
Hassa'da jandarmadan vatandaşlara 'evde kal' anonsu
HATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, jandarma ekipleri, vatandaşlara 'evde kal' anonsu ile uyarıda bulundu.
Koronavirüs salgınına karşı Hassa ilçesinde belediye hoparlöründen vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı. Jandarma ekipleri de ilçenin cadde ve sokaklarında devriye gezerek, 'evde kal' anons yaptı. Jandarma araçlarından, "Sevgili vatandaşlar mecburi haller dışında lütfen sokağa çıkmayınız. Evlerinizde kalınız" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:30 Kaynak: DHA
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