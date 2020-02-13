Son Dakika › Güncel › Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi
6 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçenin dağlık mahallelerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi. - HATAY
Son Dakika Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı