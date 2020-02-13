Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
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Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.


Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçenin dağlık mahallelerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi. - HATAY

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
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