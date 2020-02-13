Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçenin dağlık mahallelerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi. - HATAY