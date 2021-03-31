HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın - Son Dakika

HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

31.03.2021 09:59

Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangınHatay'da elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

Hatay'da elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itifaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, sokak sakinlerini de korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın - Son Dakika


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