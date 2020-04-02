HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var
6 saat önce
HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var.
HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:51 Kaynak: DHA
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