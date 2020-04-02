HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var-2 - Son Dakika

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HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var-2
6 saat önce
HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var-2.
HATAY Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var-2
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:07 Kaynak: DHA
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