HATAY Hatay'da yaşanan kazada, şans eseri kurtulmuş, o anları anlattı - Son Dakika

Hatay'da yaşanan kazada, şans eseri kurtulmuş, o anları anlattı

HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Yıldıray Kılıç (46), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kılıç, "Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MA 7705 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir iş yerinin önünde oturan Yıldıray Kılıç'a yöneldi. Bu sırada üzerine doğru gelen aracı gören Kılıç, koşarak kaçtı. Hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ise, aracın anahtarını alıp kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, aracı çekiciye yükleyip, otoparka çektirdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bu anlar, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kılıç, korna sesini duyup arkasına baktığında aracın üstüne doğru ilerlediğini ve korku dolu anlar yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı anları DHA muhabirine anlatan Kılıç, "Yıllardır bakkal işletmeciliği yapıyorum. Normalde asla o noktaya oturmam, o gün tesadüf oldu bakkalın önünde caddeye sırtımı dönük oturdum. Bir süre sonra korna sesi duydum, baktım ki arkamdan bir araba üstüme doğru geliyor. Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı" diye konuştu.

2 OTOMOBİLE DAHA ÇARPMIŞ

Bakkal dükkanı sahibi Kılıç, şans eseri yaralanma olmadığını, sadece bakkala ait ufak tefek zararın olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan hafif ticari aracın, kaza öncesi iki otomobile de çarptığı, sahiplerinin de polis merkezine gidip sürücü hakkında şikayetçi oldukları kaydedildi.