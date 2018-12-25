Hatay) Hatay'dan Şanlıurfa Sınırına Askeri Mühimmat ve Askeri Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına askeri mühimmat ve 30 askeri araç sevk edildi.
Hatay
'dan Şanlıurfa
sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye
sınırına askeri mühimmat ve 30 askeri araç sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen askeri personel ve 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti.
Ayrıca Kırıkhan'da bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan'dan çıkarak Kilis
yönüne gittiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
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