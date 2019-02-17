Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş İntihar Girişiminde Bulundu
4 dakika önce
Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu (ARŞİV)(Tür: Yurt)
Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu (ARŞİV)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
CHP'de Kazan Kaynıyor! Kırmızı Yelekliler Genel Merkez Önünde Toplandı
Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor