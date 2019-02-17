Son Dakika Haberleri: Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş İntihar Girişiminde Bulundu

4 dakika önce

Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu (ARŞİV)(Tür: Yurt)

Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu (ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

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