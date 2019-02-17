Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş İntihar Girişiminde Bulundu
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Hatay-Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu(EK)(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti
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