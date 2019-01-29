Hatay Havaalanı Tek Yönlü Trafiğe Açıldı
32 dakika önce
Son haftalarda Hatay genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolu, yapılan çalışmanın ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
Son haftalarda Hatay
genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolu, yapılan çalışmanın ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
Sağanak yağışlar nedeniyle Amik Ovası
'nda biriken suyun, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselmesinin ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolunda yapılan yükseltme çalışmaları tamamlanıyor. Havaalanı gidiş yönünde biten yükseltme çalışmalarının ardından havaalanı araç trafiği tek yönlü olarak sağlanırken diğer yöndeki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.
Amik Ovası'ndaki suyun seviyesinde azalma meydana geldiği gözlemlendi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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