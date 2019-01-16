Son Dakika Haberleri: Hatay Havaalanı Yolu Sular Altında

Hatay Havaalanı Yolu Sular Altında

1 saat önce

Sağanak yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan Amik Ovasında artan su seviyesi, Hatay Havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.

Hatay Havaalanı Yolu Sular Altında, System.String[]
Sağanak yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan Amik Ovasında artan su seviyesi, Hatay Havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi. Ekipler, gidiş yönü trafiğe kapanan havaalanı yolunun diğer yönünün de trafiğe kapanmaması için sağanak yağış altında çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı. Amik Ovasında bulunan Hatay Havaalanı yolu ve hemen yakınında bulunan Aşağıoba Köyü, açılan kapakların ardından sular altında kaldı. Çok sayıda ev, ahır, tarım arazisi ve araçların sular altında kaldığı köyde, vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sağanak yağışların devam etmesiyle ovada yükselen su seviyesi havaalanı yolunu kapatma noktasına getirdi. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler yolun tamamıyle kapanmaması için sağanak yağış altında çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan, adeta gölü andıran Amik Ovası çeşitli kuşların uğrak noktası oldu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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