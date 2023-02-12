Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi

Hatay Havalimanı'nın pistinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan yarıklar, İGA inşaat ve teknik ekipleri tarafından 96 saatlik bir çalışmayla onarıldı. Pistteki onarım çalışmaları bugün tamamlandı ve Hatay Havalimanı operasyona hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay Havalimanı'nın 3 kilometrelik pistinin 45 ayrı noktasında yarıklar oluşmuş ve havalimanı kullanılamaz hale gelmişti. Tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, İGA inşaat ve teknik ekipleri tarafından onarıldığı açıklandı. İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati öneme sahip olan belirtilen Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlandı ve havalimanı operasyona hazır hale getirildi.

İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin dört gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini belirterek şunları söyledi:

"96 SAATTE 45 BÜYÜK VE 250 KÜÇÜK ONARIM NOKTASINI TAMİR ETTİK"

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, dört gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız, buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak ikmalin havayoluyla yapılıp buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."