Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi

12.02.2023 16:49

Hatay Havalimanı’nın pistinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan yarıklar, İGA inşaat ve teknik ekipleri tarafından 96 saatlik bir çalışmayla onarıldı. Pistteki onarım çalışmaları bugün tamamlandı ve Hatay Havalimanı operasyona hazır hale getirildi.

Hatay Havalimanı'nın pistinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan yarıklar, İGA inşaat ve teknik ekipleri tarafından 96 saatlik bir çalışmayla onarıldı. Pistteki onarım çalışmaları bugün tamamlandı ve Hatay Havalimanı operasyona hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay Havalimanı'nın 3 kilometrelik pistinin 45 ayrı noktasında yarıklar oluşmuş ve havalimanı kullanılamaz hale gelmişti. Tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, İGA inşaat ve teknik ekipleri tarafından onarıldığı açıklandı. İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati öneme sahip olan belirtilen Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlandı ve havalimanı operasyona hazır hale getirildi.

İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin dört gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini belirterek şunları söyledi:

"96 SAATTE 45 BÜYÜK VE 250 KÜÇÜK ONARIM NOKTASINI TAMİR ETTİK"

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, dört gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız, buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak ikmalin havayoluyla yapılıp buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi İGA Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi İGA Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi

Hatay Havalimanı, Hatay, İGA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti
16:52 Son Dakika: 10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi
15:59 Haluk Levent, "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" dediği iddiasını yalanladı
15:51 Mehmetçik, 10 yaşındaki kız çocuğunu görüntüleme cihazıyla bularak 147. saatte sağ olarak kurtardı
15:36 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor
15:15 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı
14:45 14 milyon dolarlık yardım yapacak! Katar Emiri, 10 ili yıkan deprem sonrası taziye için Türkiye'de
14:40 Kuruluş Osman'ın oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti
14:37 "Hatay'da baraj patladı" yalanı 7 kişinin ölümüne yol açtı iddiası! Oğuzhan Uğur'a tepki yağıyor
14:05 Son Dakika! Depremin vurduğu 10 ilde eğitime verilen ara 1 Mart'a kadar uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2023 17:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Havalimanı, Pisti Onarılarak Uçuşlara Hazır Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement