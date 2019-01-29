Son Dakika Haberleri: Hatay Havalimanı Yolu Trafiğe Açıldı (2)

Hatay Havalimanı Yolu Trafiğe Açıldı (2)

1 saat önce

Hatay'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından sular altında kalarak ulaşıma kapatılan Hatay Havalimanı yolu, 2 haftalık çalışmanın ardından tek yönlü trafiğe açıldı.

Hatay'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından sular altında kalarak ulaşıma kapatılan Hatay Havalimanı yolu, 2 haftalık çalışmanın ardından tek yönlü trafiğe açıldı.

Yağışlar sonrası Amik Ovası'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalan havalimanı yolunda başlatılan yükseltme çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Karayolları ekipleri yolu yaklaşık bir metre yükseltip beton asfaltlama yaptı.

Yolda ulaşım tek yönden sağlanırken, diğer yöndeki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.

Kapanan anayol nedeniyle havalimanına ulaşım Gülova Mahallesi üzerinden sağlanıyordu.

Büyük bölümü sular altında kalan Amik Ovası'nda su seviyesinin düştüğü bildiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Amik Ovası, Hatay, Hatay Havalimanı, Güncel
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