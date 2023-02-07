Deprem felaketi asfaltı yerle bir etti! Derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı pistinde uçuşlar kapatıldı - Son Dakika
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Deprem felaketi asfaltı yerle bir etti! Derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı pistinde uçuşlar kapatıldı

07.02.2023 10:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkımlara da neden olurken Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu. 2 büyük depremde pistte yarılmalar meydana gelen havalimanında uçuşlar durduruldu.

Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

HAVALİMANI YOLUNDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, dünden beri uçuşlara kapalı.

Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu

DÖRT BİR YANDAN YARDIM YAĞIYOR

Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu
Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Deprem felaketi asfaltı yerle bir etti! Derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı pistinde uçuşlar kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem felaketi asfaltı yerle bir etti! Derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı pistinde uçuşlar kapatıldı - Son Dakika
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