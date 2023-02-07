Deprem felaketi asfaltı yerle bir etti! Derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı pistinde uçuşlar kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

HAVALİMANI YOLUNDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, dünden beri uçuşlara kapalı.

DÖRT BİR YANDAN YARDIM YAĞIYOR

Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.