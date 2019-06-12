Hatay Havalimanının uçuş istatistikleri
3 saat önce
Hatay Havalimanı'nda mayıs ayında 88 bin 371 yolcuya hizmet verildi.
Hatay Havalimanı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:17 Kaynak: AA
'nda mayıs ayında 88 bin 371 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayında Hatay Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinde 70 bin 886, dış hat yolcu trafiği ise 17 bin 485 oldu.
Mayıs ayında Hatay Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 531 olurken, dış hatlar uçak trafiği de 181 olmak üzere toplamda 712'ye ulaştı.
Aynı dönemde yük trafiğiyse 919 ton olarak gerçekleşti.
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