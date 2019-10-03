Hatay hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

Hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, tam yarım ton ağırlığında hurda malzeme ile at heykeli yaptı.

Reyhanlı'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Merdan Altınorak, hurda metal atıkları ile daha önce yatığı at heykelinden daha farklısını yaptı. Altınorak, 3 ayda tamamladığı at heykeli için yine hurda malzeme kullandığını ve malzemeler arasında vida, zincir, saat, buji gibi farklı atıklar olduğunu söyledi. Altınorak, at heykelinin 2 metre 70 santimetre yüksekliğinde olduğunu ve 500 kilo ağırlığında olduğunu belirtti.

Heykelin Mardin'in Midyat ilçesinde açılacak olan Avrupa'nın en büyük geri dönüşüm müzesinde sergileneceğini kaydaden Altınorak, Sıfır atık mücadelesi projesini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği, ilerleyen günlerde açılışını yapacağı geri dönüşüm müzesinde sergilenecek. Ben de yatığım heykellerle projeyi destekliyorum. Bu arada tonlarca hurda malzeme temin etmemde bana büyük destek veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın vefat eden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu'nu da rahmetle anıyorumdedi.

Altınorak, ayrıca, müzede sergilenmek üzere at heykeli dışında, plastik atıklardan 3 metre balık, elektronik devre ile balık, kartal, flamingo, ve geri dönüşümü temsil eden el üzerinde bir dünya heykeli yapacağını da söyledi.