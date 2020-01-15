Hatay için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Hatay için fırtına uyarısı

6 saat önce

Hatay'ın batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Hatay'ın batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'ın batı ilçelerinde ( Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) 16 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, Hatay'da beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Samandağ, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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