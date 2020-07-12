HATAY İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı (2)

JANDARMA KARAKOLU AÇILDI

Hatay'da açılışı gerçekleştirilen Çevlik- Arsuz yolunda, yapımı tamamlanan Kale Jandarma Karakolu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katıldığı törenle açıldı. Törene Çataklı'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, karakolun açılışta yaptığı konuşmada, karakolun, Kale, Işıklı ve Tatarlı Mahalleri'nin güvenliğinden sorumlu olacağını belirtti. Karakolun, çok kritik bir yolun çok stratejik bir noktasında olduğunu belirterek, "Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyenler tarafından sıkça kullanılmak istenen bir güzergahta bulunuyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise "Karakolumuz halkımızın yanında, yakınında 7 gün 24 saat görevde olacak. Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bize verdiği talimatlarla ülke genelinde ihtiyaç duyulan her yerde halkımızın, burada gördünüz gibi köylümüzün yanı başındayız. Bu karakol vatandaşımızın canı ve malı için emrindedir, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.